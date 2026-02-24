Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Debole la giornata del 23 febbraio per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un calo dello 0,66%.
Il quadro tecnico del FTSE Mid Cap segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 59.121, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 59.995. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 58.702.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)