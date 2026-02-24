Milano 10:58
46.578 -0,26%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 10:58
10.669 -0,15%
Francoforte 10:58
24.960 -0,13%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 23/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 23/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Debole la giornata del 23 febbraio per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un calo dello 0,66%.

Il quadro tecnico del FTSE Mid Cap segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 59.121, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 59.995. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 58.702.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
