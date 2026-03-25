New York: andamento negativo per Seagate Technology

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda americana attiva nel settore storage , con una flessione del 2,21%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 426,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 396,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 456,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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