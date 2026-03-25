New York: andamento negativo per Seagate Technology
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda americana attiva nel settore storage, con una flessione del 2,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 426,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 396,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 456,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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