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New York: Seagate Technology in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Seagate Technology in forte calo
A picco l'azienda americana attiva nel settore storage, che presenta un pessimo -5%.
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