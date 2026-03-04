Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 20:10
25.176 +1,85%
Dow Jones 20:10
48.797 +0,61%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

New York: seduta euforica per Seagate Technology

New York: seduta euforica per Seagate Technology
Brilla l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano con un aumento dell'8,22%.
