Piazza Affari: accelera GVS
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che scambia in rialzo del 4,02%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GVS più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di GVS resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,8 Euro. Supporto visto a quota 3,68. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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