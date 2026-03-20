Piazza Affari: risultato positivo per GVS

(Teleborsa) - Bene il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici , con un rialzo dell'1,94%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di GVS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di GVS segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,377 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,467. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,333.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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