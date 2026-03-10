Piazza Affari: in forte denaro GVS

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che scambia in rialzo del 6,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di GVS
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di GVS
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,662 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,842. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,543.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)