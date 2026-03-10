Piazza Affari: in forte denaro GVS

produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici

FTSE Italia Mid Cap

GVS

GVS

(Teleborsa) - Ottima performance per il, che scambia in rialzo del 6,03%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,662 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,842. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,543.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)