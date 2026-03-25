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Piazza Affari: brillante l'andamento di Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Fincantieri
Avanza il principale complesso cantieristico al mondo, che guadagna bene, con una variazione del 3,56%.
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