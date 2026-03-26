Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 25/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Allunga timidamente il passo il maggiore indice americano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,54%.

Lo scenario di medio periodo dell'S&P 500 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6.630,1. Supporto a 6.530,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6.730,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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