BCE, de Guindos: conflitto potrebbe far emergere vulnerabilità interconnesse e stress sistemici

L'intervento

(Teleborsa) - L'entità dell'impatto della guerra in Medio Oriente e "le implicazioni per la stabilità dei prezzi e finanziaria dipenderanno da quanto si estenderà la guerra e da quanto durerà". Lo ha affermato Luis de Guindos, vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), in un evento a Tallinn.



"Finora, le ricadute sul settore finanziario dell'area euro sono rimaste contenute - ha fatto notare - L'esposizione diretta delle banche alla regione è limitata e il sistema bancario è ben posizionato, con una forte redditività e robuste riserve di capitale e liquidità. Le infrastrutture di mercato dell'UE, comprese le controparti centrali i cui servizi sono focalizzati sui mercati energetici, hanno gestito efficacemente i requisiti di margine nonostante la volatilità. Più in generale, i mercati si aspettano che la guerra sia di durata relativamente breve".



Tuttavia, in un contesto di elevata incertezza globale, il conflitto "potrebbe innescare l'emergere di vulnerabilità interconnesse e causare stress sistemico - ha sostenuto de Guindos - Rischia di compromettere il sentiment di mercato in un momento in cui le valutazioni degli asset sono elevate, portando potenzialmente a una brusca revisione dei prezzi del rischio per i debitori indebitati e gli Stati sovrani e amplificando le tensioni nel settore finanziario non bancario".



Guardando al futuro, la BCE prevede che la guerra spingerà al rialzo i prezzi dell'energia e porterà l'inflazione oltre il 2% nel breve termine. Le proiezioni sull'inflazione sono state riviste considerevolmente al rialzo rispetto a dicembre dello scorso anno e ora si prevede che l'inflazione annua si attesti in media al 2,6% quest'anno, per poi convergere verso il nostro obiettivo del 2%.



"Le implicazioni a medio termine della guerra dipenderanno dalla sua estensione e durata, nonché dall'intensità e dalla durata dello shock energetico, e dalla sua propagazione ai prezzi al consumo e all'economia attraverso effetti indiretti e di secondo livello - ha detto de Guindos - Pertanto, in linea con la nostra strategia di politica monetaria, il Consiglio direttivo ha preso in considerazione una serie di scenari aggiuntivi rispetto allo scenario di base per illustrare il potenziale impatto della guerra sull'economia dell'area dell'euro. Questa analisi di scenario suggerisce che, se lo shock energetico si rivelasse più persistente del previsto, potrebbe comportare un'inflazione più elevata e una crescita inferiore rispetto alle proiezioni di base".



"Monitoriamo attentamente le informazioni in arrivo per valutare l'evoluzione degli effetti della guerra sulle prospettive di crescita e inflazione - ha sottolineato il vicepresidente della BCE - Seguiremo un approccio basato sui dati e riunione per riunione per determinare l'orientamento di politica monetaria più appropriato, e restiamo fermi nel nostro impegno a garantire che l'inflazione si stabilizzi al nostro obiettivo del 2% nel medio termine".

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