Bce, Lagarde: le Stablecoin non gettano basi per mercati Ue più integrati

(Teleborsa) - Le Stablecoin non sono in grado di gettare le fondamenta di mercati dei capitali più integrati e profondi nell'area euro, nè per la creazione di titoli esenti da rischio europei (safe assets) con propositi monetari. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde intervenendo al forum economico della banca di Spagna con i paesi dell'America Latina.



E senza che prima vengano costruite queste fondamenta "le Stablecoin potrebbero rischiare di amplificare le vulnerabilità stesse che stiamo cercando di superare", ha sostenuto.



Per la funzione di regolamento delle transazioni, la questione chiave è meno su quale sarà lo strumento privato a prevalere, che siano Stablecoin, depositi tokenizzati o una o una alternativa che deve ancora emergere, ma si tratta più del se sia in vigore un meccanismo comune di ancoraggio. "Questo è il motivo per cui mettiamo la moneta di Banca centrale al centro di questa nuova infrastruttura", ha detto.

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