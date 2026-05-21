BCE, Rehn: sarà costretta ad aumentare i tassi "per salvaguardare la propria credibilità"

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) potrebbe aumentare i tassi di interesse per preservare la propria credibilità a fronte dell'aumento dei costi del carburante dovuto alla guerra, ma al momento ci sono pochi segnali che indichino un'inflazione elevata nell'area euro. Lo ha affermato Olli Rehn, governatore della banca centrale finlandese e quindi membro del comitato di politica monetaria della BCE, in un'intervista a Reuters.



Rehn ha fatto eco a diversi suoi colleghi affermando che l'eurozona sta scivolando verso lo "scenario avverso" della BCE, caratterizzato da una crescita più lenta e un'inflazione più elevata, che potrebbe costringerla ad aumentare i tassi "per salvaguardare la propria credibilità".



"Dal punto di vista dell'orientamento a medio termine, la questione cruciale è se si manifestino segnali evidenti di effetti di secondo ordine e/o di disancoraggio delle aspettative di inflazione - ha affermato - Se consideriamo questi due aspetti, notiamo alcune oscillazioni nelle aspettative di inflazione a breve termine, ma nessuna deviazione significativa in quelle a medio-lungo termine".



Rehn ha aggiunto che la decisione di giugno sarà influenzata anche dalle nuove proiezioni economiche della BCE e da eventuali nuovi sviluppi riguardanti un possibile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran: "Se dovessi scommettere, credo sia meglio prepararci, purtroppo, a un conflitto prolungato e riflettere su come adattarci e mitigarne gli effetti, anche mantenendo il nostro impegno per la transizione energetica green".

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