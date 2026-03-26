Milano 16:48
43.649 -0,83%
Nasdaq 16:48
23.893 -1,12%
Dow Jones 16:48
46.203 -0,49%
Londra 16:48
9.976 -1,29%
Francoforte 16:48
22.649 -1,34%

Borsa: Milano in flessione dello 0,63% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 43.734,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,63% alle 16:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,63% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 43.734,01 punti.
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