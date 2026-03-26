Milano 13:39
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Nasdaq 25-mar
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Dow Jones 25-mar
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Londra 13:39
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Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,22% alle 13:00

Il FTSE MIB si muove a 43.477,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,22% alle 13:00
Milano, in perdita dell'1,22% alle 13:00, tratta in ribasso a 43.477,04 punti.
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