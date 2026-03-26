Milano 15:16
43.788 -0,51%
Nasdaq 15:16
24.014 -0,62%
Dow Jones 15:16
46.521 +0,20%
Londra 15:16
10.019 -0,87%
Francoforte 15:16
22.762 -0,85%

Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,03%

Il Nasdaq-100 prende il via a 23.913,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,03%
L'indice del listino high-tech USA presenta una flessione dell'1,03%, a quota 23.913,19 in apertura.
Condividi
```