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Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,03%
Il Nasdaq-100 prende il via a 23.913,19 punti
In breve
,
Finanza
26 marzo 2026 - 14.33
L'indice del listino high-tech USA presenta una flessione dell'1,03%, a quota 23.913,19 in apertura.
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