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Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,30%

Il Nasdaq-100 prende il via a 30.174,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,30%
L'indice del listino high-tech USA presenta una flessione dell'1,30%, a quota 30.174,59 in apertura.
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