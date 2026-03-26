Crolla a New York Teradyne

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che produce i tester di circuiti integrati , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,56% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Teradyne rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Teradyne mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 310,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 297,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 323,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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