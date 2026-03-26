Milano 17:35
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Dow Jones 19:53
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Crolla a New York Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Advanced Micro Devices
A picco la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che presenta un pessimo -6,92%.
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