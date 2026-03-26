Francoforte: scambi negativi per Tag Immobilien

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Tag Immobilien , che mostra un decremento del 2,25%.



La tendenza ad una settimana di Tag Immobilien è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Tag Immobilien ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 13,11 Euro. Supporto a 12,94. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 13,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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