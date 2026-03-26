Milano 17:35
43.702 -0,71%
Nasdaq 19:53
23.683 -1,99%
Dow Jones 19:53
46.038 -0,84%
Londra 17:35
9.972 -1,33%
Francoforte 17:35
22.613 -1,50%

Natural Gas (Amsterdam) a 55,79 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 55,79 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 55,79 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```