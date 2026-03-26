New York: balza in avanti Autodesk

(Teleborsa) - Scambia in profit la software house statunitense , che lievita del 2,01%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Autodesk subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di breve periodo di Autodesk evidenzia un declino dei corsi verso area 235,1 USD con prima area di resistenza vista a 244,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 230,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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