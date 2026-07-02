Milano 9:29
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Londra 9:29
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Piazza Affari: balza in avanti D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti D'Amico
Balza in avanti il leader mondiale nel trasporto marittimo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,64%.
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