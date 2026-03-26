New York: balza in avanti Salesforce

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , in guadagno del 2,92% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Salesforce segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 182 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 190. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 176,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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