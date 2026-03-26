New York: balza in avanti Salesforce
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, in guadagno del 2,92% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Salesforce segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 182 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 190. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 176,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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