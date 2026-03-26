Milano 17:35
43.702 -0,71%
Nasdaq 19:54
23.688 -1,97%
Dow Jones 19:54
46.041 -0,84%
Londra 17:35
9.972 -1,33%
Francoforte 17:35
22.613 -1,50%

New York: Micron Technology in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: Micron Technology in forte discesa
Si muove in perdita il produttore di microchip, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,66% sui valori precedenti.
Condividi
```