New York: Micron Technology si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di microchip , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,43% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Micron Technology classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.112,6 USD e primo supporto individuato a 1.068,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.156,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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