New York: Micron Technology si muove verso il basso
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di microchip, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,43% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Micron Technology classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.112,6 USD e primo supporto individuato a 1.068,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.156,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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