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New York: scambi in positivo per Diamondback Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
26 marzo 2026 - 18.00
Avanza il
produttore americano di petrolio e gas naturale
, che guadagna bene, con una variazione del 3,58%.
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