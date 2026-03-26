Milano 16:52
43.724 -0,66%
Nasdaq 16:52
23.905 -1,07%
Dow Jones 16:52
46.243 -0,40%
Londra 16:52
9.982 -1,24%
Francoforte 16:52
22.669 -1,26%

New York: spinge in avanti Tyler Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: spinge in avanti Tyler Technologies
Rialzo per la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,65%.
Condividi
```