Milano
16:52
43.724
-0,66%
Nasdaq
16:52
23.905
-1,07%
Dow Jones
16:52
46.243
-0,40%
Londra
16:52
9.982
-1,24%
Francoforte
16:52
22.669
-1,26%
Giovedì 26 Marzo 2026, ore 17.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: spinge in avanti Tyler Technologies
New York: spinge in avanti Tyler Technologies
Migliori e peggiori
,
In breve
26 marzo 2026 - 16.10
Rialzo per la
società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,65%.
Condividi
Leggi anche
A New York corre Tyler Technologies
New York: luce verde per Tyler Technologies
New York: seduta euforica per Tyler Technologies
New York: spinge in avanti Raytheon Technologies
Titoli e Indici
Tyler Technologies
+4,53%
Altre notizie
New York: spinge in avanti United Airlines Holdings
New York: spinge in avanti NRG Energy
New York: spinge in avanti Coterra Energy
New York: scambi al rialzo per Akamai Technologies
New York: spinge in avanti Micron Technology
New York: prevalgono le vendite su Zebra Technologies
Guide
Tassi BCE: cosa sono, come funzionano, picchi storici e quali fattori li muovono
I tassi della Banca Centrale Europea sono uno dei principali strumenti con cui la BCE prova a tenere sotto controllo l’inflazione e, al contempo, a evitare che l’economia dell’area euro rallenti o si...
leggi tutto