Milano 16:52
43.724 -0,66%
Nasdaq 16:52
23.905 -1,07%
Dow Jones 16:52
46.243 -0,40%
Londra 16:52
9.982 -1,24%
Francoforte 16:52
22.669 -1,26%

Petrolio a 92,72 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 92,72 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 92,72 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```