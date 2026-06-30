Milano 17:35
51.682 +1,01%
Nasdaq 20:13
30.250 +1,60%
Dow Jones 20:13
52.317 +0,26%
Londra 17:35
10.497 +0,12%
Francoforte 17:35
24.996 +1,50%

Petrolio a 69,76 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 69,76 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 69,76 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```