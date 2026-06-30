Milano
17:35
51.682
+1,01%
Nasdaq
17:57
30.193
+1,40%
Dow Jones
17:57
52.304
+0,23%
Londra
17:35
10.497
+0,12%
Francoforte
17:35
24.996
+1,50%
Martedì 30 Giugno 2026, ore 18.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 70,87 dollari alle 15:40
Petrolio a 70,87 dollari alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
30 giugno 2026 - 15.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del greggio Wti a 70,87 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 74,83 dollari alle 11:30
Petrolio a 71,58 dollari alle 11:30
Petrolio a 69,83 dollari alle 08:30
Petrolio a 80,45 dollari alle 15:40
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-1,40%
Altre notizie
Petrolio a 69,81 dollari alle 15:40
Petrolio a 96,5 dollari alle 11:30
Petrolio a 77,33 dollari alle 19:30
Petrolio a 91,16 dollari alle 19:30
Petrolio a 70,22 dollari alle 11:30
Petrolio a 91,35 dollari alle 19:30
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto