Milano 17:35
43.702 -0,71%
Nasdaq 19:56
23.674 -2,02%
Dow Jones 19:56
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Petrolio a 94,67 dollari alle 19:30

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Petrolio a 94,67 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 94,67 dollari per barile alle 19:30.
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