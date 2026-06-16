Milano 17:35
52.433 +1,15%
Nasdaq 22:00
29.968 -1,89%
Dow Jones 22:04
52.000 +0,64%
Londra 17:35
10.494 +0,61%
Francoforte 17:35
24.910 +0,07%

Petrolio a 75,87 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 75,87 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 75,87 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```