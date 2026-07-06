Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Petrolio a 68,93 dollari alle 08:30

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Prezzo del greggio Wti a 68,93 dollari per barile alle 08:30.
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