Milano 10:23
43.317 -0,88%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:23
9.927 -0,45%
Francoforte 10:23
22.354 -1,15%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Sottotono l'Eurostoxx 50, che chiude la seduta con un calo dell'1,48%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5.495. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5.643 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5.424.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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