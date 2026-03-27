Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Sottotono l'Eurostoxx 50, che chiude la seduta con un calo dell'1,48%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5.495. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5.643 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5.424.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)