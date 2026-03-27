Milano 15:07
43.296 -0,93%
Nasdaq 15:07
23.313 -1,16%
Dow Jones 15:07
45.517 -0,97%
Londra 15:07
9.951 -0,21%
Francoforte 15:07
22.320 -1,30%

Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,52%

Il Nasdaq-100 esordisce a 23.463,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,52%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dello 0,52%, a quota 23.463,75 in apertura.
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