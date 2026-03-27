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Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,52%
Il Nasdaq-100 esordisce a 23.463,75 punti
In breve
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Finanza
27 marzo 2026 - 14.33
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dello 0,52%, a quota 23.463,75 in apertura.
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