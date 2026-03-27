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Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,11% alle 13:00
Il FTSE MIB si muove a 43.216,5 punti
In breve
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Finanza
27 marzo 2026 - 13.00
Milano, in perdita dell'1,11% alle 13:00, tratta in ribasso a 43.216,5 punti.
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