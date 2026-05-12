Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:04
28.830 -1,67%
Dow Jones 20:04
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Londra 17:35
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Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,04% alle 10:30

Il FTSE MIB continua gli scambi a 49.146,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,04% alle 10:30
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dell'1,04% alle 10:30 e si muove in territorio negativo a 49.146,15 punti.
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