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Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,25%
Ibex 35 inizia le contrattazioni a 17.004,5 Euro
In breve
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Finanza
27 marzo 2026 - 09.18
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,25%, che esordisce a 17.004,5 Euro.
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