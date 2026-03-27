Milano 10:25
43.337 -0,83%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:25
9.929 -0,43%
Francoforte 10:25
22.365 -1,10%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,25%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 17.004,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,25%
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,25%, che esordisce a 17.004,5 Euro.
Condividi
```