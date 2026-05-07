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Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,24%
Ibex 35 chiude a 18.060,8 Euro
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Finanza
07 maggio 2026 - 17.53
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,24% e archivia la seduta a 18.060,8 Euro.
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