Milano 17:35
49.291 -0,82%
Nasdaq 20:23
28.566 -0,11%
Dow Jones 20:23
49.653 -0,52%
Londra 17:35
10.277 -1,55%
Francoforte 17:35
24.664 -1,02%

Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,24%

Ibex 35 chiude a 18.060,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,24%
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,24% e archivia la seduta a 18.060,8 Euro.
Condividi
```