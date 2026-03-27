Milano 10:25
43.337 -0,83%
Nasdaq 26-mar
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Dow Jones 26-mar
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Londra 10:25
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Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,42%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 24.959,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,42%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,42% e chiude a 24.959,95 punti.
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