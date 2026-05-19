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Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,48%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.797,67 punti
In breve
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Finanza
19 maggio 2026 - 10.25
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,48% e chiude a 25.797,67 punti.
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