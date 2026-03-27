Milano 12:51
43.232 -1,08%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 12:51
9.934 -0,39%
Francoforte 12:51
22.333 -1,24%

Cambi: euro a 0,9186 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9186 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9186 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```