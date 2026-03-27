Milano 10:26
43.372 -0,76%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:26
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Francoforte 10:26
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Cambi: euro a 184,33 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,33 yen alle 08:30
Euro a 184,33 sullo yen alle 08:30.
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