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Enagas, prevale lo scenario rialzista a Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Enagas, prevale lo scenario rialzista a Madrid
Protagonista la società energetica spagnola, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,93%.
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