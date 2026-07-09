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Madrid: nuovo spunto rialzista per ACS

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per ACS
Scambia in profit Actividades de Construccion y Servicios, che lievita dell'1,94%.
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