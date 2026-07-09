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UE approva acquisto di Teréga da parte di Enagás e Snam

Economia, Energia
UE approva acquisto di Teréga da parte di Enagás e Snam
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Teréga, società francese, da parte di Enagás, società spagnola, e Snam, società italiana. L'operazione riguarda principalmente il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, dato che le società non operano negli stessi mercati o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.
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