UE approva acquisto di Teréga da parte di Enagás e Snam

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Teréga, società francese, da parte di Enagás , società spagnola, e Snam , società italiana. L'operazione riguarda principalmente il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, dato che le società non operano negli stessi mercati o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

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