Milano 10:29
43.377 -0,74%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:29
9.938 -0,34%
Francoforte 10:29
22.379 -1,04%

GOLD del 26/03/2026

Finanza
GOLD del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

A picco il metallo giallo, che chiude gli scambi con un pessimo -2,44%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'oro, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4.375,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4.485,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4.338,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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