Milano 10:29
43.377 -0,74%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:29
9.938 -0,34%
Francoforte 10:29
22.379 -1,04%

L'EURO STOXX Media scambia in rosso a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Media scambia in rosso a Eurozona
Profondo rosso per l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 228,31 punti, in netto calo dell'1,82%.
Condividi
```