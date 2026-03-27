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/ L'EURO STOXX Media scambia in rosso a Eurozona
L'EURO STOXX Media scambia in rosso a Eurozona
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
27 marzo 2026 - 10.00
Profondo rosso per l'
indice del settore Media europeo
, che retrocede a 228,31 punti, in netto calo dell'1,82%.
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