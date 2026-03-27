New York: performance negativa per JP Morgan
(Teleborsa) - Pressione sulla società finanziaria con sede a New York, che tratta con una perdita del 2,79%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento del colosso finanziario americano subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le tendenza di medio periodo di JP Morgan si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 288,3 USD. Supporto stimato a 280,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 296,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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