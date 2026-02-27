New York: andamento negativo per JP Morgan

(Teleborsa) - Pressione sulla società finanziaria con sede a New York
, che tratta con una perdita del 2,80%.
Lo scenario su base settimanale del colosso finanziario americano
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di JP Morgan
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 301,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 309,6, mentre il primo supporto è stimato a 294,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)