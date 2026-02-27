Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 17:54
24.942 -0,37%
Dow Jones 17:54
48.939 -1,13%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

New York: andamento negativo per JP Morgan

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per JP Morgan
(Teleborsa) - Pressione sulla società finanziaria con sede a New York, che tratta con una perdita del 2,80%.

Lo scenario su base settimanale del colosso finanziario americano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di medio periodo di JP Morgan ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 301,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 309,6, mentre il primo supporto è stimato a 294,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```